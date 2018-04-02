Названы сроки постановки ракеты «Сармат» на боевое дежурство

Баллистическую ракету «Сармат» планируют поставить на вооружение в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на консультанта командующего Ракетными войсками стратегического назначения, экс-начальника главного штаба РВСН РФ генерал-полковника в отставке Виктора Есина.

«С 2021 года можно ожидать развертывание этого комплекса в РВСН», – сказал Есин.

К концу 2020 года планируется завершить летные испытания, после чего изделие будет принято на вооружение.

Есин подчеркнул, что характеристики ракеты «Сармат» значительно лучше, чем у «Воеводы». В частности, речь идет о возможности прорыва противоракетной обороны, как современной, так и перспективной.

Ранее в ходе своего обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин представил видео испытаний ракеты «Сармат».