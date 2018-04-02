Военный эксперт рассказал о возможностях новой российской противоракеты

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что очередные испытания модернизированной противоракеты, которые осуществлялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, призваны реализовать проект модернизации системы ПРО Москвы.

«Существующая группировка противоракет, обеспечивающая ПРО Москвы, подошла к предельным срокам технической эксплуатации, поэтому на полигоне Сары-Шаган отрабатывается как раз модернизированная противоракета, призванная прийти на замену. Фактически это является новым изделием, производство которого началось концерном "Алмаз-Антей". Прежде чем данная модернизированная противоракета будет принята на вооружение, проводится соответствующее испытание», – рассказал эксперт сайту «Звезды».

Коротченко отметил, что дальнейшее принятие модернизированной ракеты системы ПРО на вооружение существенно повысит противоракетный потенциал РФ.