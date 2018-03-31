ВМФ РФ получит порядка 50 кораблей и судов до 2020 года

ВМФ РФ рассчитывает в 2018-2020 годах получить порядка 50 кораблей и судов. Об этом сообщил главком ВМФ Владимир Королев на церемонии установки последней доски наружной обшивки на корпус корабля «Полтава», который является точной копией первого 54-пушечного парусного линейного корабля Балтийского флота 1712 года.

«Мы однозначно получим и введем в боевой состав за этот период и атомные подводные ракетные крейсера с баллистическими ракетами, и атомные подводные лодки, без всякого сомнения новые фрегаты, дизельные подводные лодки, малые ракетные корабли, суда обеспечения», - приводит РИА Новости слова Королева.

По его словам, все корабли будут обеспечиваться в соответствии с планами кораблестроительной программы, так как они строятся «для конкретных флотов».