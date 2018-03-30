Создана модель новейшего танка Т-90М «Прорыв» за 300 тысяч рублей

На «Уралвагонаводе» по настоящей конструкторской документации нижнетагильского разработчика в масштабе 1:10 создана модель модернизированного боевого танка Т-90М «Прорыв», сообщил корпоративный портал УВЗ.

«Добиться максимальной точности исполнения помогли аддитивные технологии. Все детали машины напечатаны на 3D-принтере, собраны и окрашены вручную специалистами корпорации», - сообщили в компании.

Сообщается, что напечатанная модель прочнее и эстетичнее аналогов, склеенных традиционным способом из мелких пластиковых деталей.

Этими факторами в УВЗ объяснили и цену изделия: коллекционный «Прорыв» обойдется в 300 тысяч рублей.

Впервые уральские сувениры представят на выставке вооружений DEFEXPO INDIA - 2018.