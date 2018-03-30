Для борьбы с вертолетами и беспилотниками создадут РСЗО-робота

Роботизированную реактивную систему залпового огня малого калибра для борьбы с наземными целями, вертолетами и беспилотниками планируют создать в концерне «Техмаш», сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Александр Кочкин.

«Ставим целью создать РСЗО с элементами роботизации, которая решала бы не только задачу борьбы с наземными целями, но и с воздушными. Речь идет о ПВО последнего рубежа - расстоянии 1,5-3 километра, на котором можно сбивать вертолеты и беспилотники», - сказал он в Ереване на выставке ArmHiTec-2018.

По его словам, перспективная РСЗО сможет с помощью дистанционного управления оператором вести огонь специально разработанными ракетами калибра 50-80 мм, ночью и в условиях задымленности на поле боя.

Новинка получит автоматизированые перезарядку и систему ориентирования на местности, многоканальную систему наведения и управления огнем.

По мнению Кочкина, новейшая разработка может вызвать интерес у ВДВ, морской пехоты и спецподразделений, которым нужна огневая поддержка в сложной обстановке.