В ЦНИИ ВВС рассказали об уникальных разработках Минобороны в области беспилотной авиации

Заместитель начальника отдела научно-исследовательского отдела ЦНИИ ВВС МО РФ майор Александр Немов рассказал ведущему программы «Военная приемка» Алексею Егорову, какими новыми разработками в области беспилотной авиации Россия удивит весь мир в ближайшее время.

«В настоящее время ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет способен выполнять автоматический маловысотный полет сверхзвуковой и поражать как стационарные, так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине», - поделился Немов.

Он также добавил, что данный комплекс будет обладать возможностью применения как управляемых, так и неуправляемых авиационных средств поражения.

Таким образом, перспективный беспилотник сможет с одной стороны стелиться над поверхностью подобно крылатой ракете и при этом совершать сверхзвуковой полет. Стоит отметить, что подобных БПЛА нет ни в одной армии мира.

ЦНИИ ВВС контролирует работу конструкторских бюро, которые занимаются разработками новых самолетов и беспилотников. Именно специалисты Центрального научно-исследовательского института объясняют, каким требованиям должны отвечать новые машины и какое вооружение иметь. И именно ЦНИИ ВВС будет посвящен новый выпуск «Военной приемки».