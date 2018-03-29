Россия поставит Узбекистану более 10 вертолетов Ми-35

Россия и Индия могут подписать контракт на поставку комплексов С-400. Для этого будет необходимо решить вопросы ценообразования, обучения персонала, создания центров управления и многого другого. Тем не менее Россия надеется подписать контракт на поставку С-400 Индии уже в этом году.

Также Узбекистан получит от Российской Федерации пополнение для своих военно-воздушных сил. Россия и Узбекистан подписали контракт на поставку более 10 вертолетов Ми-35 — модернизированной версии Ми-24, предназначенной для уничтожения бронетехники и живой силы противника, огневой поддержки, высадки десанта и иных задач.

Еще одним пунктом на карте заключенных Россией контрактов станет Армения. Страны заключили новый оборонный кредит в текущем году, и вскоре Россия начнет поставки вооружения.