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Иностранным заказчикам предложили уникальный российский ЗРК «Викинг»

Константин Федоров
12:12 28.03.2018
«Рособоронэкспорт» выразил готовность продавать зарубежным партнерам новейший комплекс ПВО.
Иностранным заказчикам предложили уникальный российский ЗРК «Викинг»
Фото: Минобороны РФ

Зенитный ракетный комплекс «Викинг» (тип «Бук-М3») начали продвигать для продажи за рубеж, сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

«Комплекс "Викинг" представляет собой новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия. Производители наделили его уникальными характеристиками, соответствующими современным запросам в области защиты войск и объектов инфраструктуры», -  сообщил заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин.

По его словам, конкурентов «Викингу» на мировом оружейном рынке на данный момент нет. Его технические особенности позволяют максимально адаптировать комплекс под приоритеты иностранных заказчиков.

Дальность стрельбы новейшего ЗРК - до 65 километров. Способен одновременно обстреливать шесть целей каждой самоходной огневой установкой, количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из двух боевых единиц выросло с 8 до 18.

Воздушные цели «Викинг» может определять на скорости полета до трех километров в секунду и на высоте от 15 метров до 35 километров.

Боеприпас для нового комплекса действует по принципу «выстрелил – забыл»: вероятность поражения цели, приближающаяся к стопроцентным параметрам, обеспечивается за счет более совершенной головки самонаведения с активной радиолокацией.

Пункт боевого управления «Викинга» имеет возможность сопряжения не только со штатной радиолокационной станцией, но и с другими РЛС, в том числе и не российского производства.

Кроме того, у ЗРК предусмотрена возможность автономного применения огневых единиц и даже отдельных самоходных огневых установок, что увеличивает суммарную обороняемую площадь и количество прикрываемых объектов, а также позволяет минимизировать стоимость организации системы ПВО.

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