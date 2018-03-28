Отправка «Терминаторов» в войска попала на видео
Боевые машины поддержки танков погрузили на платформы и отправили в части по железной дороге.
Фото: vk.com/realuvznews
«Уралвагонзавод» показал, как новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор-2» отправляются в войска.
«БМПТ загрузили на специальные платформы и зафиксировали клиньями и тросами - ведь путь им предстоит не близкий», - говорится на странице УВЗ в соцсети.
Напомним, партия из десяти новых бронемашин передана Минобороны России для подготовки к участию в параде 9 Мая на Красной площади.
Ранее «Уралвагонзавод» показывал, как они собирались на предприятии.
БМПТ-72 или «Терминатор-2» - боевая машина огневой поддержки танков, созданная на базе шасси танка Т-72 для уничтожения огневых точек, фортификационных сооружений противника, пехоты, применяющей гранатометы и противотанковые комплексы.