Отправка «Терминаторов» в войска попала на видео

«Уралвагонзавод» показал, как новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор-2» отправляются в войска.

«БМПТ загрузили на специальные платформы и зафиксировали клиньями и тросами - ведь путь им предстоит не близкий», - говорится на странице УВЗ в соцсети.

Напомним, партия из десяти новых бронемашин передана Минобороны России для подготовки к участию в параде 9 Мая на Красной площади.

Ранее «Уралвагонзавод» показывал, как они собирались на предприятии.

БМПТ-72 или «Терминатор-2» - боевая машина огневой поддержки танков, созданная на базе шасси танка Т-72 для уничтожения огневых точек, фортификационных сооружений противника, пехоты, применяющей гранатометы и противотанковые комплексы.