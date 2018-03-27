Для пилотов Су-57 испытают пять противоперегрузочных костюмов

Новые противоперегрузочные костюмы пилотов Су-57 испытают в компании «Сухой», сообщили РИА Новости со ссылкой на гендиректора НПП «Звезда» Сергея Позднякова.

«Мы передали "Сухому" пять комплектов противоперегрузочных костюмов. Началась стадия их летной оценки», - сказал Поздняков.

По его словам, после поставки противоперегрузочных костюмов пройдет комплексное тестирование всех систем жизнеобеспечения пилотов - в том числе, защитных шлемов и кислородного оборудования.

Су-57 - истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». До августа 2017 года самолет был известен под заводским индексом Т-50.

В марте 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об испытаниях Су-57 в Сирии.

Серийные поставки истребителя в строевые части намечены на 2019 год.