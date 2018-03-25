В России разрабатывают проект наследника «морского змея» и «убийцы субмарин»

Российские разработчики работают над проектом нового противолодочного самолета, который в перспективе сможет заменить Ил-38, который называют «морским змеем» и «убийцей субмарин», сообщили в Авиационном комплекс имени Ильюшина.

«В настоящее время в инициативном порядке изучается возможность создания противолодочного самолета на платформе имеющихся самолетов типа Ил», – цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы компании.

При этом в пресс-службе отметили, что пока рано говорить о сроках реализации проекта, так как нет прямого указания о разработке от Министерства обороны России. Однако в случае необходимости в компании готовы разработать и поставить нужное для повышения обороноспособности страны количество машин.