В России построен второй самолет МС-21

В России завершилось строительство второго опытного самолета МС-21-300, который предназначен для летных испытаний. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Производством самолета занимался Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Разработчики рассказали, что при производстве нового самолета были учтены результаты тестирования первой опытной машины.

«Завершение сборки второго самолета – важный этап в реализации программы МС-21. Подключение в текущем году к летным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию, развернуть серийное производство и поставить первые лайнеры заказчику», – приводит слова министра официальный сайт корпорации Uacrussia.ru.

Отмечается, что сейчас на заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины. Также идет изготовление деталей и узлов самолета. Первый МС-21-300 проходит летные испытания на аэродроме в подмосковном Жуковском. Самолет для статических испытаний проходит тестирование в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). Всего в испытаниях будет задействовано четыре новых самолета МС-21-300.

Ближнесреднемагистральный МС-21 рассчитан на перевозку до 211 пассажиров. По летно-техническим характеристикам и экономическим показателям он превосходит существующие аналоги. В своем рыночном сегменте будет конкурировать с самолетами Boeing и Airbus.