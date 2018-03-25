Начато проектирование российско-китайского дальнемагистрального самолета

Стартовал этап предварительного проектирования российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Об этом сообщает China Plus со ссылкой на Китайскую государственную компанию по производству авиакосмической техники (COMAC).

Отмечается, что на данном этапе работы будут предложены несколько концепций лайнера. Также будут оценены плюсы и минусы каждой из концепций и сформирована подходящая. Результатом работы станет аванпроект лайнера с обоснованием важнейших проектно-конструкторских решений, которые важны для следующих этапов разработки. Проектом занимается совместное для работы двух стран предприятие CRAIC.

Китай будет проектировать и строить фюзеляж самолета, Россия разработает композитное крыло и оперение. Ожидается, что в качестве силовой установки самолет будет оснащаться двигателем ПД-35. Проектная дальность полета лайнера - 12 000 километров. Стратегический проект CR929 нацелен на разрыв дуополии Boeing и Airbus на рынке широкофюзеляжных пассажирских самолетов.