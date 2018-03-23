Концерн «Калашников» опроверг связи с компаниями США

Калашников не имеет связей с американскими компаниями, в том числе с Kalashnikov USA, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.

«На сегодняшний день Концерн «Калашников» не ведет бизнес и не сотрудничает ни с Kalashnikov USA, ни с какими-либо другими американскими компаниями», - говорится в сообщении концерна.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что в США началось расследование в отношении компании RWC Group и завода во Флориде.

Речь идет о документах, касающиеся запроса на получение налоговых льгот, в которых сообщалсь, что Kalashnikov USA планировалав собирать автоматы из деталей, поставленных Россией.

По данным источников издания, американская компания могла нарушить санкции и сохранить связи с «Калашниковым».