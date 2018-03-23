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Разработчик рассказал, как подлодка К-284 «Акула» впервые обнаружила иностранную субмарину

Константин Федоров
11:57 23.03.2018
Чтобы отпугнуть «незваных гостей», русским подводникам пришлось послать им акустический удар.
Фото: wikimedia

В 1984 году во время испытаний новой подводной лодки К-284 «Акула» моряки заметили иностранную субмарину, экипаж которой считал, что его никто не видит, и подплыл очень близко. Пришлось сделать им предупреждение, рассказал генконструктор АПЛ проекта 971 Юрий Фарафонтов.

«Впереди шел наш большой противолодочный корабль как охрана, а на "Акуле" продолжались регулировочные работы. И вдруг сдатчики гидроакустического комплекса доложили мне, что под БПК сидят "наши друзья"», – сказал он.

По его словам, военные ему сначала не поверили, и он попросил их послать «незваным гостям» акустический удар.

«После этого акустики засекли, что из-под БПК "наши друзья" сразу ушли влево, и я до сих пор храню эту запись первого контакта», – поделился Фарафонтов.

И добавил, что в 1984 году иностранные подводники таких гидроакустических возможностей от русских лодок не ожидали. Поэтому наверняка были очень сильно удивлены.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в воскресенье, 25 марта, в 09:55.

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