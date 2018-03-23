Вертолетостроители раскрыли производственные планы на 2018 год

Вертолетный холдинг Ростеха планирует изготовить в этом году более 200 машин, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Богинский.

«Всего более 200 вертолетов. По военной продукции для иностранных и российских заказчиков – более 80 машин. Планируем увеличение гражданской составляющей», – пояснил он.

В частности, холдинг собирается поставить 31 вертолет по федеральной программе медицинской эвакуации.

«Первый "Ансат" мы две недели назад в Казани передали Государственной транспортной лизинговой компании», – добавил Богинский.

Что касается гособоронзаказа-2018, то основной упор в производстве будет сделан на боевые вертолеты Ми-28 и Ка-52.

«К этому списку добавится новый проект – планируем поставить Минобороны РФ первый транспортно-десантный вертолет Ми-38Т», – завил ранее замгендиректора холдинга Владислав Савельев.

Кроме того, «Вертолеты России» разработали для российского военного ведомства облик вертолета Ка-62.