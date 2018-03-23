Стало известно, сколько еще прослужат подлодки проекта 971

Подводные лодки проекта 971 смогут нести службу еще до 24–28 лет при необходимом ремонте и сопутствующих работах.

«Подводная лодка "Пантера" – корабль 1990 года, подводная лодка "Тигр" – 1994 года <...>. После проведения сопутствующих работ и ремонта на данный подлодки как минимум смогут проходить еще столько же», – сказал Булгаков.

Подводные лодки проекта 971 «Щука-Б» – серия советских многоцелевых атомных подводных лодок третьего поколения. Первая из них (К-284 «Акула») была спущена на воду в 1984 году.

Всего на данный момент в состав ВМФ входит десять подводных лодок этого проекта. На последней субмарине (К-335 «Гепард») флаг был поднят 4 декабря 2001 года в присутствии президента и Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

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