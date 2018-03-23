Создан облик вертолета Ка-62 для Минобороны

«Вертолеты России» разработали для российского военного ведомства облик вертолета Ка-62, сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

«Облик военного вертолета Ка-62 есть. Но мы еще не приступали к испытаниям. <...> Параллельно мы ведем работу по военному облику данного вертолета, обсуждаем с Минобороны в первом приближении их потребности, те миссии (вертолета), которые необходимы», – сказал Богинский.

Ка-62 – многоцелевой вертолет, совершивший первый полет 28 апреля 2016 года. Разработка машины началась в 1990 году, однако из-за экономических трудностей была приостановлена. Макет вертолета был представлен на выставке HeliRussia-2012, а по состоянию на февраль 2018 года построено три летных образца.