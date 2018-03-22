Минобороны: показанное новейшее российское оружие - не все, что есть в арсенале

Новейшее российское оружие, продемонстированное Владимиром Путиным во время послания Федеральном собранию, - это не все, что есть в арсенале российской армии. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Замминистра также объяснил, почему президент решил показать наличие новейшего вооружения всему миру, и отдельно подчеркнул, что опубличивание новейших систем вооружений не преследовало цель побряцать оружием или начать очередную гонку вооружений.

«Совершенно ни в этом была цель. Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле, как вооружения, просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны контрвызовы», - сказал он в эфире телеканала «Россия-1». «Остановить технический прогресс невозможно. И верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас в арсеналах», - добавил заместитель министра.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин продемонстрировал пять разработок отечественного ОПК: комплекс «Сармат», который придет на смену комплексу «Воевода», авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», крылатая ракета глобальной дальности и беспилотный подводный аппарат, названия которым пока не выбраны, и гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард».