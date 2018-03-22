Три ошибки Вашингтона: почему США боятся спроса на российские С-400 «Триумф»

Сразу несколько государств исламского мира обратились к Москве с просьбой поставить самое передовое и эффективное оружие защиты воздушных рубежей – комплексы ПВО типа С-400 «Триумф». Турция подписала твердый контракт, Саудовская Аравия согласовала основные условия покупки и обсуждает лицензионную программу, а Катар и Ирак обсуждают детали возможных соглашений.

Между тем по контракту 2015 года начались поставки комплектов Китаю – второму после Белоруссии иностранному оператору данного комплекса. Вскоре ожидается выход на сделку с Индией, коль скоро Совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council) одобрил планы по приобретению С-400 еще пару лет тому назад.

А Пентагон – против!

Продвижение высокотехнологичной отечественной продукции на мировой рынок происходит на фоне мощного противодействия Вашингтона, которому не по душе повышение спроса на изделия оборонно-промышленного комплекса России.

Выступая перед Комитетом по вооруженным силам палаты представителей конгресса США, глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Джозеф Вотел (Joseph Votel) свидетельствовал: Соединенные Штаты продолжают терять влияние на мировые дела в условиях, когда «некоторые из партнеров США ищут альтернативные источники получения военной техники, обращаясь к технологически развитым конкурентам – России и Китаю».

Желание «партнеров» получить нужные им виды вооружений из «альтернативных источников» он объяснил «соображениями политики, а также лучшими условиями по стоимости и срокам поставок». Словом, четырехзвездный генерал открыто признал неконкурентоспособность американской продукции в прямом соревновании с лучшими иностранными образцами.

Но, как говорится, беда не приходит одна. «Когда наши партнеры обращаются не к нам, а конкурентам, это влечет за собой снижение эксплуатационной совместимости (техники союзных войск и американских), а также снижение возможности по использованию их сил и средств в общих усилиях на театре военных действий».

«Увеличение количества российских систем противовоздушной обороны на Ближнем Востоке угрожает нашему присутствию там и возможностям доминирования в воздушном пространстве региона», – констатировал Вотел.

Между тем для Пентагона важно поддерживать тесную организацию взаимодействия с «партнерами» на базе единых стандартов используемой военной техники и вооружения, а также подготовки личного состава, продолжал он. Ну а если не можешь победить в честной конкурентной борьбе, приходится вводить в действие угрозу экономических санкций.

Оборонительное оружие

Какое такое оружие Москва предлагает союзникам Вашингтона, что оно, судя по утверждениям американского военачальника, разрушает основополагающие принципы военно-политических блоков, заставляет «стратегических партнеров» США и клиентов их военно-промышленного комплекса менять ориентацию?! Это оружие – настоящий «Триумф» нашей оборонки – представляет зенитную ракетную систему дальнего действия, разработанную и выпускаемую АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Согласно описанию от разработчика комплекс С-400 предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Он способен на дальности до 400 километров поражать аэродинамические, а на дальности до 60 километров – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 километра в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Простыми словами, «Триумф» – сугубо оборонительная система. Дальность и мощь ее огневого воздействия по высоколетящим вражеским самолетам позволяет предотвратить бомбардировки населенных пунктов и военных объектов. А возможности по перехвату баллистических целей – прикрыть важнейшие экономические и административные центры от ударов оперативно-тактическими ракетами противника.

Как так получилось, что сугубо оборонительное оружие «мешает» Вашингтону в реализации его амбиций? Ответ кроется в агрессивной природе этих самых амбиций, цель которых – заставить другие страны мира отказаться от национального суверенитета в пользу так называемой демократии, что предполагает слепое их следование за гегемоном с безропотным выполнением всех его указаний.

Окрики и угрозы Госдепартамента

Пару раз в последнее время темы С-400 коснулась и официальный представитель (пресс-секретарь) Государственного департамента США. Госпожа Хизер Нойерт (Heather Nauert) рассказала об усилиях ее структуры «по информированию иностранных государств о законе, подписанном президентом Дональдом Трампом 2 августа прошлого года».

По ее словам, Вашингтон «проинформировал многие страны» о важности постепенно вводимого в действие «Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries through Sanctions Act, CAATSA).

Данный закон направлен против России, Ирана и Северной Кореи, а также против тех стран, что взаимодействуют с ними по линии военно-технического сотрудничества. Он предполагает наложение экономических санкций на тех, кто обращается к Москве с просьбой укрепить свою обороноспособность. Сотрудники Госдепартамента предупредили таковых о последствиях расширения военно-технического сотрудничества с Россией, в частности по системам «передовых систем вооружений», с особым акцентом на С-400.

Выступая перед представителями средств массовой информации 22 февраля, госпожа Нойерт утверждала, что из-за санкций отечественная оборонка «потеряла многомиллионные контракты» с зарубежными странами.

«Мы удовлетворены тем, что некоторые страны перестали закупать часть российских товаров и материалов. Мы считаем, что нам удалось остановить сделки более чем на три миллиарда долларов», – с нескрываемым удовольствием добавила она.

Пару недель спустя – 8 марта – представитель Госдепартамента добавила по теме:

«На данный момент мы выяснили – и рады этому, – что число сделок на общую сумму примерно три-четыре миллиарда долларов, что должны были выполняться, оказались расторгнутыми. Расторжение произошло потому, что правительства и компании по всему миру поняли, что они потеряют деньги, что против них введут санкции в рамках CAATSA».

Хотя цифры «о потерях» даются конкретные, даже поверхностный анализ показывает, что они «дутые». Никаких подписанных ранее более-менее крупных контрактов в последнее время не расторгалось. На самом же деле имеет место желание Госдепа выдавать желаемое за действительное. Поскольку госпожа Нойерт не привела никакой конкретики, лишь всуе упомянув С-400, можно предположить, что заявления о несуществующих «потерях» российской оборонки сводятся к «турецкой сделке». Эту мысль подтверждает как цифровой масштаб, так и то обстоятельство, что пресловутые «три миллиарда» впервые «всплыли» вскоре после поездки главы Госдепа в Анкару. А что на самом деле происходит на турецком направлении?

Три ошибки Вашингтона

Отношения Анкары и Вашингтона находятся на самой низшей точке за все 63 года членства Турции в Североатлантическом альянсе. Об этом, не скрывая, пишет вся местная пресса, включая рупор правящей партии – ежедневную газету Daily Sabah. Редакционная колонка номера от 28 февраля гласит: «Совершенные США ошибки поставили Турцию перед выбором: либо самостоятельно разработать нужные нам системы вооружений, либо приобрести их у других технологически развитых стран». Читаем далее:

«Вашингтон отказался продавать нам беспилотные комплексы, равно как и передавать какие-либо технологии по ним в условиях, когда наши военные сильно нуждались в подобной технике для ведения войны с террором на собственной территории».

Вторая, по мнению газеты, ошибка состояла в отказе продать туркам оборудование для ведения воздушной разведки, применимое к БПЛА. Однако это лишь отсрочило, а не сорвало создание комплекса «Байракатар», для него местные специалисты разработали собственное оборудование.

Третья ошибка американцев связана с комплексами противовоздушной обороны. Газета напоминает, что в начале века Турция декларировала «острую потребность в надежной системе ПВО страны», коль скоро она «окружена потенциальными противниками, сумевшими самостоятельно разработать баллистические ракеты средней и повышенной дальности». Отвечая на запрос, партнеры по блоку НАТО – американцы, датчане и немцы – оперативно разместили принадлежащие им системы ПВО типа Patriot на турецкой земле, а затем… также оперативно вывезли их обратно вскоре после начала антитеррористической операции местных спецслужб против вооруженных сторонников PKK в восточных и юго-восточных районах страны. А просьбы Анкары о закупке аналогичных систем были отклонены.

Выдержав паузу, Турция обратилась к России с просьбой продать ей С-400. Переговоры начались в 2016 году, и уже следующим летом стороны согласовали основные параметры будущей сделки. В декабре 2017 года официальные представители наших стран подтвердили факт подписания с Россией соглашения на сумму 2,5 миллиарда долларов и факт проведения предоплаты. Анкаре удалось выторговать весьма выгодные условия: 55% стоимости контракта покрывается кредитной линией со стороны продавца. Поставки планируются на 2019–2020 годы.

Отказываясь признавать собственные ошибки, Вашингтон прикладывает усилия по срыву достигнутых соглашений. Вот как трактует ситуацию турецкая газета: «Они все еще продолжают упрекать нас. Они вне себя от ярости. Несмотря на это, Турция подписала сделку с Россией по С-400 – системе, которая показала себя как очень удачная. Помимо того, русские передают нам ракетные технологии, что поможет Турции развивать собственные компетенции ракетостроения».

«Череда совершенных американцами ошибок заставила Турцию пойти по пути закупки вооружений у других стран-поставщиков и договориться с ними о совместных разработках. И вот, когда все основные решения были приняты, американцы просят нас повернуть стрелки часов назад. Если пойти по предложенному Вашингтоном пути, Турции что, следует отказаться от развития собственной линии беспилотников и разорвать соглашения с Россией? Турция не ведет дела таким образом. Турция не ловит рыбку в мутной воде. Выходит, что американцы снова и снова совершают свою самую большую ошибку, обижая Турцию и турок, и с этим ничего не поделаешь. Все, что им остается, – признать нанесенный собственными ошибками ущерб и жить с этим дальше, строя дальнейшие отношения на основе того, что есть. Турция – не та страна, которую можно понукать согласно капризам американских генералов», – заключает Daily Sabah.

«Лучшая альтернатива»

Среди других изданий к теме С-400 обратился и ежедневник Hurriyet Daily News. Неназванный американский дипломат сказал его корреспонденту: «США с пониманием относится к намерению Турции укрепить систему ПВО. Но мы обеспокоены, и сказали об этом публично, что анонсированная сделка по С-400 повлечет проблемы во взаимодействии с силами НАТО, а также потенциально опасна применением к Турции режима санкций».

Турецкий министр иностранных дел отреагировал на «обращение через прессу». «Мы сами не используем и не принимаем язык угроз, – сказал Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu). – Конгресс США действительно принял закон CAATSA, но нам нужно укрепить национальную безопасность». И, отвечая на дополнительные вопросы журналистов, пояснил: Турция будет покупать то, что считает нужным, у тех, кого посчитает лучшими.

Хотя посланцы Трампа и обещают подыскать «лучшую альтернативу» для удовлетворения потребностей Турции в средствах ПВО, на деле выясняется следующее. США не в состоянии предложить ничего конкретного, что в действительности могло бы рассматриваться вместо С-400 в рамках отведенного бюджета, сроков поставки и масштаба передачи высоких технологий. Словом, «лучшая альтернатива» на деле оборачивается попыткой продать неконкурентную продукцию, а угроза санкций – недостойным инструментом решения задачи по удержанию строптивого «союзника» в стойле НАТО. Подведя итог, отметим: теряя влияние на мировые процессы, Вашингтон все чаще прибегает к санкциям и угрозам их применения, в том числе даже применительно к союзникам по блоку НАТО.

Между тем продукция отечественного оборонно-промышленного комплекса привлекает все новых клиентов, и те готовы противостоять давлению извне, если речь идет об укреплении суверенитета страны и ее обороноспособности.