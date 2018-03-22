Разработчик раскрыл подробности о самой мощной российской торпеде
В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном подводным лодкам проекта 971, разработчик рассказал о самой мощной российской торпеде, которая не имеет аналогов в мире.
На западе торпед такого большого калибра не создавалось, рассказал начальник отдела перспективного планирования концерна «Гидроприбор» Глеб Тихонов.
«Торпеда № 65-76 не имеет аналогов в мире и уникальна по своим характеристикам (скорости, дальности и запасу взрывчатки). Одно такое изделие способно потопить авианосец», – сообщил Тихонов.
Торпеда «Кит» № 65-76 калибра 650 мм разработана в ленинградском ЦНИИ «Гидроприбор» на рубеже 1960–1970-х годов.
Создана для уничтожения крупных надводных целей противника (авианосцев и других кораблей).