Корвет «Ретивый» получил главные двигатели

На «Северной верфи» завершена погрузка двигателей и редукторов в машинное отделение корвета «Ретивый» проекта 20380, сообщили в пресс-службе ОСК.

«Теперь судостроители смогут начать поэтапный предварительный монтаж дизель-генераторов, редукторов и главных двигателей», – пояснили в компании.

Следующий важный этап работ – установка и сварка блоков надстройки, погрузка промежуточных и упорных валов.

«Сейчас на корабле ведутся достроечные работы, завершен монтаж мортир и кронштейнов валовых линий, идет подготовка к монтажу гребных валов», – добавили в ОСК.

Спуск на воду корвета «Ретивый» запланирован на II квартал 2019 года. Передача ВМФ России планируется на 2020 год.

В настоящий момент «Северная верфь» строит для Военно-Морского Флота пять корветов – «Гремящий», «Проворный», «Ретивый», «Строгий» и «Дерзкий».

Из вооружений на «Ретивом» будет 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190, два 30-миллиметровых зенитных автомата АК-630М, универсальный ракетный комплекс «Уран», зенитный ракетный комплекс «Редут» и противолодочный комплекс «Пакет».

Впервые на корабле такого небольшого водоизмещения разместится вертолет Ка-27.