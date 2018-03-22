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Чтобы сбить «Сармат», США понадобятся сотни противоракет – Бондарев

Кирилл Яблочкин
11:24 22.03.2018
Для перехвата новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат» потребуется несколько сотен противоракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

По словам Бондарева, для перехвата российской межконтинентальной ракеты потребуется не менее 500 американских противоракет.

«Таков вывод западных экспертов», – сказал Бондарев.

Кроме того, он подчеркнул, что ракетный комплекс «Кинжал» также неуязвим для средств поражения противника.

«При этом он гарантированно поражает любые заданные цели», – отметил парламентарий.

Х-47М2 «Кинжал» – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать вражеские авианосцы, фрегаты, крейсеры и эсминцы.

РС-28 «Сармат» – российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

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