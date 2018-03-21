Украинские детали для Ту-204 и Ил-76 заменили на российские
В корпорации «Ростех» наладили собственный выпуск критически важных агрегатов для российских лайнеров.
Фото: Константин Семенов / ТРК Звезда
Детали и узлы для комплектации гидроприводов, использующиеся в самолетах Ту-204 и Ил-76, стали российскими. Ранее эти агрегаты поставляла Украина, сообщили в пресс-службе Ростеха.
«Очередным шагом к замещению иностранной продукции российскими разработками стало начало производства гидроприводов ГП-26 для самолетов Ту-204 и Ил-76», – пояснили в корпорации.
Кроме того, холдинг «Технодинамика», входящий в Ростех, в два раза увеличил объем выпускаемых комплектов деталей и узлов для гидроприводов ГП-25, использующихся в истребителях Су-30.
В 2018 году холдинг планирует перейти на полное импортозамещение всех критически важных агрегатов для авиационной техники.