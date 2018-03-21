От «Семерки» к «Сатане»: пять отечественных ракет, ставших ядерным ужасом НАТО

Это было время становления нового рода войск - Ракетных войск стратегического назначения. Потенциал отечественной оборонной науки, талант инженеров и старания практиков привели к появлению в мире системы сдержек и противовесов, основанной на обладании суперсовременным оружием, что навсегда отвадило желание попробовать нашу страну на «слабо».

Р-7. «Оборонка» и космос Она стала, по сути, первой баллистической ракетой в мире, подтвердившей свои качества именно как межконтинентальное боевое средство. В августе 1957 года в ходе испытательного пуска ракета доставила головную часть массой три тонны на дальность 8 тысяч км. В работе над этой ракетой были задействованы десятки институтов, центров, предприятий. На финальном этапе проект оттачивало ОКБ-1 под руководством Сергея Королева. И это не случайно, ведь именно на базе Р-7 появилось целое семейство космических ракет среднего класса. Так, благодаря этому носителю, в космос были запущены и первый искусственный спутник Земли, и станция «Луна-9», выполнившая первую мягкую посадку на поверхность Луны, и наши космонавты, начиная с первого покорителя Вселенной Юрия Гагарина. Подавляющее большинство космических запусков с помощью Р-7 (а всего их было выполнено свыше 1800) прошли успешно.

С постановкой ракеты на боевое дежурство связано и само формирование РВСН, как отдельного рода войск. День их образования - 17 декабря, и как раз за два дня до этого первая стартовая станция (объект «Ангара») заступила на боевое дежурство в районе поселка Плесецк (Архангельская область). В качестве головной части для ракеты выступил термоядерный заряд мощностью около 2 Мт. Интересно, что во время испытаний на Новоземельском полигоне, проведенных в октябре 1957 года, полученная мощность боеприпаса ощутимо превысила расчетную. Двигатели Р-7 использовали двухкомпонентное жидкое топливо и обладали передовыми для своего времени энергетическими характеристиками. Чуть позже в составе РВСН появились МБР Р-7А, получившие увеличенную дальность стрельбы, новую головную часть, упрощенную систему радиоуправления. Обе ракеты состояли на вооружении до 1968 года,

Р-12. «Сандаловое дерево» в стране Советов

Эта ракета появилась примерно в тот же период, что и «семерка», однако стала очевидным новым этапом в развитии ракетного оружия своего класса. Фактически, это был первый комплекс стратегического назначения, использующий хранимые компоненты топлива, а также полностью автономную систему управления. Примененные советскими конструкторами решения позволили внедрить немало революционных новаций. Например, разнесенное размещение баков для окислителя и смещение в связи с этим центра масс способствовали снижению аэродинамической неустойчивости ракеты на атмосферном участке полета. А многокамерная конструкция двигателя обеспечивала управление газодинамическими рулями за счет их применения на противоположных соплах.

На боевое дежурство Р-12 (по классификации МО США и НАТО — SS-4 Sandal (с англ. — «Сандаловое дерево»)) встала в 1960 году. Ракета могла доставить боеголовку массой более 1,5 тонн и мощностью 2,3 Мт на дальность свыше 2 тысяч км. Три ракетных полка, вооруженных Р-12, были размещены на Кубе в 1962 году в рамках операции «Анадырь». Кстати, один экземпляр этой ракеты до сих пор выставлен в историческом комплексе Ла-Кабанья в Гаване. Именно Р-12 стала базой для разработки модификации МБР шахтного базирования. Такое размещение появилось при проработке вариантов защиты ракет от поражающих факторов ядерного взрыва. Кстати, впервые в мире ракета из шахты стартовала именно в СССР, и это была та самая Р-12 - с индексом У. С 1976 года обе ракеты начали снимать с вооружения и заменять на подвижные грунтовые комплексы «Пионер». А в соответствии с советско-американским Договором о РСМД 1987 года ракеты этого типа подлежали ликвидации, что и было исполнено в период до 1990 года.

РТ-2. Первая твердотопливная

Первая советская серийная твердотопливная МБР встала в боевой строй РВСН в 1968 году. Она могла забрасывать термоядерную моноблочную головную часть массой 470 кг и мощностью заряда в 750 Кт на дальность до 9,5 тысяч км, а по некоторым сведениям - и до 12 тысяч км. При размещении головной части большей массы дальность полета, естественно, снижалась. Ракета размещалась в защищенной шахтной пусковой установке, а ее готовность к пуску не превышала пяти минут.

В 1972 году в войска начала поступать ракета модернизированной версии - РТ-2П. Усовершенствования включали в себя более современную систему управления, комплекс защиты от средств противоракетной обороны, более мощную боеголовку. Срок службы комплексов РТ-2 и РТ-2П, определенный тактико-техническими требованиями, составлял 10 лет, однако, испытания двигателей на огневых стендах, проводившиеся после установленного периода хранения, позволили подтвердить характеристики ракет, а впоследствии и продлевать сроки их эксплуатации. Комплексы находились на вооружении в общей сложности свыше 20 лет и были демонтированы в начале 1990-х годов в рамках реализации Договора СНВ-1. К середине 1996 года все ракеты РТ-2П были сняты с вооружения и частично заменены на ПГРК «Тополь».

От «Темпа» к «Ярсу»

Подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения «Темп-2С» с твердотопливной МБР (по классификации НАТО - SS-16) стал первым в СССР мобильным ракетным комплексом на колесном шасси. Именно на его основе был позже создан комплекс «Пионер», а работы по дальнейшему поэтапному развитию проекта привели к созданию легендарного мобильного комплекса «Тополь».

«Темп» оказался площадкой (в прямом смысле) для испытаний возможностей шестиосного колесного шасси Минского автозавода. Это был новый, никому в мире неизвестный тип стратегического ракетного комплекса на шасси самоходной пусковой установки. Большинство вопросов, связанных с приемом на вооружение и постановкой ПГРК на боевое дежурство, приходилось решать впервые. Менялось все - начиная с видов боевого и тылового обеспечения и заканчивая тактикой применения. В то же время, как вспоминают ракетчики, в связи с появлением у ракетных полков и дивизий возможностей оперативного маневра, само место РВСН в Вооруженных Силах, изменилось: войска стали средством решения теперь уже оперативно-стратегических задач.

Многое из наработок, внедренных на «Темпе», вобрал в себя комплекс с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой средней дальности «Пионер» (по натовской классификации SS-20). «Для приема этого ПГРК предстояло очень многое изменить, - вспоминал позже командир 33-й ракетной дивизии генерал-майор в отставке Евгений Бородунов. - Однако мы понимали наше преимущество: средств для поражения этого ПГРК у вероятного противника даже в проектах не существовало. Не будь «Пионера» - не было бы в боевом составе войск таких ПГРК как «Тополь», «Тополь-М», «Ярс». Этим надо гордиться!»

Следующий подвижный грунтовый ракетный комплекс, получивший имя «Тополь», с ракетой РТ-2ПМ оказался образцом, не имеющим аналогов в мировом ракетостроении. Он способен поражать все виды стратегических целей, готов действовать в любых условиях боевого применения, а его вооружение относится к четвертому поколению ракет стратегического назначения с возможностью нанесения ударов на дальности в 11 тысяч км. Ракетой пятого поколения стало вооружение подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь-М». Для нее предусмотрено к два варианта базирования: в высокозащищенной шахте и на самоходной пусковой установке. Ракета имеет повышенную защищенность от поражающих факторов ядерного взрыва, обладает мощной системой преодоления противоракетной обороны противника, более высокую эффективность применения. Усовершенствованным же вариантом «Тополя-М» стал ПГРК с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 «Ярс». «За период опытно-боевого дежурства эти ПГРК зарекомендовали себя как надежное оружие, в связи с чем принято решение о перевооружении подвижной группировки РВСН на данный тип ракетных комплексов», - подчеркивают в штабе Ракетных войск стратегического назначения.

Р-36. Ядерный «Сатана»

Этот стратегический ракетный комплекс с ракетой тяжелого класса способен нести термоядерный заряд, преодолевая самую мощную систему ПРО противника. Ракета получила схему «тандем» - последовательное расположение ступеней. Первая давала первоначальный разгон, вторая - обеспечивала достижение скорости, соответствующей заданной дальности стрельбы. В хвостовом отсеке второй ступени монтировались и контейнеры со средствами для результативного преодоления средств противоракетной обороны. Ракета оснащалась моноблочной головной частью с боевыми зарядами мощностью до 20 Мт. Сочетание мощного заряда с высокой на то время точностью попадания (отклонение не превышало 1,3 км, при дальности стрельбы в 15,2 тысячи км) и надежным комплексом средств преодоления систем ПРО гарантировало выполнение боевой задачи.

Модификациями Р-36 стали ракеты «Сатана» и «Воевода». Вообще, эксперты однозначны в своих оценках: ракеты этого типа являются самыми мощными из всех межконтинентальных баллистических ракет. По своему технологическому уровню комплекс не имеет аналогов среди зарубежных ракетных комплексов. Местом их размещения являются шахтные пусковые установки повышенной защищенности, позволяющие осуществлять запуск даже при многократном ядерном воздействии по позиционному району. А это - полностью отвечает стратегии гарантированного ответного удара. Если же говорить о ракете «Воевода» (Р-36М2), то это, без преувеличения, настоящий прорыв технологической мысли. Ее корпус имеет многофункциональное покрытие для защиты средств управления от гамма-излучения, у ракеты вдвое повышено быстродействие органов стабилизации, существенно улучшены характеристики двигателей. Отделение головного обтекателя осуществляется после прохождения зоны высотных блокирующих ядерных взрывов. Применена и комплексная активная защита шахтной пусковой установки - как от ядерного, так и высокоточного неядерного оружия.