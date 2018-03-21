Новейший российский пулемет РПК-16 в действии: кадры испытаний

Легкий ручной пулемет Калашникова калибра 5,45 миллиметра создан, исходя из опыта современных вооруженных конфликтов. Его можно использовать как ручной пулемет и как штурмовую винтовку, сообщили в концерне.

«В настоящий момент РПК-16 проходит опытно-войсковую эксплуатацию в Минобороны. Данное оружие предназначено для поражения целей на дистанциях до 500 метров», – заявил эксперт компании Сергей Радкевич.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» уже подписал с военным ведомством контракт на серийные поставки РПК-16.

Пулемет оснащен телескопическим четырехпозиционным прикладом, который складывается влево. Имеет несколько мест для крепления планок Пикатинни, а также сменный блок стволов.

РПК-16 комплектуется различными магазинами. Специально для него был разработан магазин повышенной емкости барабанного типа на 95 патронов.