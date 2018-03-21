Командующий рассказал о модернизации Черноморского флота

Процесс модернизации Черноморского флота рассчитан на длительный период, сообщила газета «Красная звезда» со ссылкой на командующего ЧФ адмирала Александра Витко.

«Что касается ближайшей перспективы, то у нас в Новороссийске проходит заводские испытания малый ракетный корабль "Вышний Волочек", который пополнит соединение ракетных кораблей. Второй корабль такого же проекта мы ожидаем в течение года», – рассказал он.

По его словам, черноморцы ожидают и фрегат «Адмирал Макаров», который в ближайшее время совершит межфлотский переход из Балтийского моря.

«В Керчи достраивается патрульный корабль нового проекта "Василий Быков", который должен войти в состав Новороссийской ВМБ, в следующем году планируем получить еще два таких корабля», – добавил Витко.

Кроме того, в планах на 2018 год – поступление на Черноморский флот двух тральщиков нового проекта 12700 и современного скоростного десантного катера.

Ранее стало известно, о модернизации малых противолодочных кораблей проекта 1124 и 1124М для стрельбы новыми ракетами.