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Корабли Черноморского флота вооружили новыми противолодочными ракетами

Константин Федоров
17:53 20.03.2018
В корпорации «Ростех» усовершенствовали комплекс «Смерч 2» для стрельбы по подводным лодкам, торпедам и диверсантам.
Корабли Черноморского флота вооружили новыми противолодочными ракетами
Фото: Минобороны РФ

Малые противолодочные корабли проекта 1124 и 1124М Черноморского флота модернизированы для стрельбы новыми ракетами 90Р1 комплекса «Запад», сообщил Ростех.

По информации компании, теперь отделяемый от ракеты после приводнения гравитационный подводный снаряд действует на глубине до километра, траектория его движения корректируется при помощи гидролокационной головки самонаведения с радиусом реагирования 130 метров.

«При контакте с корпусом подводной лодки срабатывает взрыватель, и направленный фугасный подрыв более 19 килограммов взрывчатого вещества пробивает корпус субмарины. В случае стрельбы по диверсантам или торпедам взрыв происходит через заранее заданное время», – говорится в сообщении Ростеха.

Подчеркивается, что залп из 12 направляющих установки уничтожает цели на дальности до 4 300 метров.

Напомним, задачу возродить производство ракеты 90Р и наладить серийное производство ее модифицированной версии Минобороны поставило в 2014 году.

На 2018–2020 годы запланирована модернизация для стрельбы снарядами 90Р1 малых противолодочных кораблей Тихоокеанского флота.

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