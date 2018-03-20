В «Росатоме» разработан прибор, помогающий управлять желаниями человека

Специалистами госкорпорации «Росатом» разработан комплекс для регистрации сверхслабых биомагнитных полей, он поможет выявлять центр желаний в мозгу живых организмов. Об этом сообщает РИА Новости.

Комплекс, который работает на основе метода сверхпроводящей магнитометрии, неинвазивно (без прямого проникновения внутрь организма – прим. ред.) способен регистрировать сверхслабые магнитные поля.

«Эта разработка даст возможность выявлять центры желаний и даже управлять ими», – заявили создатели комплекса.

Сверхслабые магнитные поля мозга находятся устройством, которое носит название магнитоэнцефалограф. Биомагнитные поля, излучаемые головным мозгом, в миллионы раз слабее магнитного поля Земли и потому могут быть зарегистрированы исключительно с помощью специальных магнитометров на основе сверхпроводников, которые обладают необходимой чувствительностью для регистрации малых магнитных полей.

В результате проведения магнитоэнцефалографии появляются целые массивы информации о процессах, происходящих в головном мозге. Во время обработки этой информации перед исследователем ставится задача, которая заключается в пространственной реконструкции источников разных МЭГ-сигналов в коре головного мозга. Таким образом, стало возможно отследить и работу центра желаний.