Российские пилоты установили девять мировых рекордов на самолете Як-130

Серия рекордных полетов прошла на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в период с 17 по 26 октября 2016 года, сообщает пресс-служба корпорации «Иркут».

Речь идет о рекордах скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой от шести тысяч до девяти тысяч килограммов.

В состав экипажей входили летчики-испытатели Герой России Олег Кононенко, Герой России Олег Мутовин, Андрей Воропаев, Василий Севастьянов.

Як-130 создан для обучения пилотов и для нанесения ударов по наземным целям. Также способен уничтожать малоскоростные воздушные цели.

На вооружении ВКС РФ стоит около 95 таких самолетов по состоянию на 2018 год.