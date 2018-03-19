Стало известно, какие модификации получат броневики «Тигр»

Военно-промышленная компания ведет работы над созданием целой гаммы новых машин на базе «Тигра», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ВПК Александра Красовицкого.

«Это и командно-штабные машины, машины РЭБ, космической связи, радиационной и химической разведки», – перечислил он.

Кроме того, на шасси броневика появятся модификации с зенитно-ракетным комплексом «Гибка-С» и 120-миллиметровым минометом «Горец».

По словам Красовицкого, недавно компания создала бронированную медицинскую машину «Тигр» БМА, обеспечивающую оказание врачебной помощи в движении сразу четверым раненым.

На текущий момент ВПК поставляет различным структурам в общей сложности около 30 модификаций «Тигров». Машины экспортируются в страны Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.