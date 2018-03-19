Ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель Олег Мосолов

Мосолов является обладателем шести мировых рекордов, три из которых являются абсолютными, три – всесоюзными абсолютными.

«Ушла легенда реактивной авиации, заслуженный летчик-испытатель, внесший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате», – заявил генеральный директор корпорации Илья Тарасенко.

Летчик родился 3 мая 1926 года в Уфе. В 1953 году окончил Школу летчиков-испытателей при ЛИИ МАП. В корпорацию «МиГ» пришел в июне 1953 года.

Освоил более 50 типов самолетов, при испытаниях которых зачастую попадал в сложные ситуации, при этом всегда сохраняя опытные машины.

Пятого октября пилоту было присвоено звание Героя Советского Союза.