Видео испытаний новых БМПТ «Терминатор» появилось в Сети

На официальной странице корпорации «Уралвагозавод» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео испытаний боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» для Минобороны РФ.

В сообщении компании говорится, что испытания БМПТ подходят к концу – на них осталось установить контейнеры и покрасить.

БМПТ получили новые гусеницы, которые начали производить на Омском заводе транспортного машиностроения.

«Особенность лент – в их долговечности и скоростных характеристиках», – говорится в сообщении компании.

БМПТ-72, или «Терминатор», – боевая машина огневой поддержки танков, созданная на базе шасси танка Т-72 для уничтожения огневых точек, фортификационных сооружений противника, пехоты, применяющей гранатометы и противотанковые комплексы.

Ранее сообщалось, что первая опытная партия этих машин начнет поступать в войска в марте текущего года.