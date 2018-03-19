Поставки вооружений для ВС РФ за три года выросли более чем в два раза

Благодаря системе финансового мониторинга поставки вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) выросли с 34,4% в 2015 году до 73,3% в 2017 году.

По словам Шевцовой, система мониторинга гособоронзаказа была создана по поручению Верховного главнокомандующего и заработала в декабре 2014 года.

«Благодаря этой системе Минобороны как государственный заказчик обрело "зрение". То есть у нас появилась возможность работать с полной, своевременной и достоверной информацией о том, как расходуются наши деньги. Сейчас мы видим движение каждого бюджетного рубля», – сказала Шевцова в интервью газете «Красная Звезда».

Она также подчеркнула, что благодаря системе финансового мониторинга удалось повысить объем поставок вооружений, военной и специальной техники, а также качество управленческих решений и финансовую дисциплину предприятий.