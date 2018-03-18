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Фрегат «Адмирал Григорович»: и один в море воин

Владимир Сосницкий
13:41 18.03.2018
Российский «сторожевик» нового поколения за первые два года эксплуатации наглядно продемонстрировал превосходные боевые качества.
Фрегат «Адмирал Григорович»: и один в море воин
Фото: Министерство обороны РФ

Головной корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович» за небольшой срок службы под Андреевским флагом в полной мере показал, на что способны новые российские фрегаты дальней морской зоны. Соединив в себе передовую техническую мысль, новейшие технологии кораблестроения, результаты профессионализации военно-морской службы, разработки оперативно-тактической науки морского боя, этот корабль по итогам минувшего года стал самым ходовым на Черноморском флоте и лидером по количеству успешно выполненных учебных и боевых задач, пишет обозреватель еженедельника «Звезда».

«Ладненький» первенец

Моряки и кораблестроители считают, что фрегат «Адмирал Григорович» по своей «судьбе» - корабль особенный. Он олицетворяет для них трудно выношенное, но очень ладненькое дитя. Этот первенец серии новейших сторожевых кораблей дальней морской зоны с нетерпением ждали на флоте, о нем много говорили российские и зарубежные эксперты. И сейчас для наших «заклятых партнеров» каждая его морская боевая служба становится «тихим ужасом». По мнению командира дивизии надводных кораблей Черноморского флота (ЧФ) контр-адмирала Олега Криворога, по своим характеристикам корабли этого проекта соизмеримы с ракетными крейсерами прошлого поколения, а по некоторым тактико-техническим параметрам даже превосходят их. Читать далее... 

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