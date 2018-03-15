В Госдуме заявили, что диверсификация ОПК потребует комплексного изменения законодательства
Диверсификация российской оборонной промышленности потребует комплексного изменения законодательства. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия», член межфракционной рабочей группы по диверсификации предприятий ОПК Виктор Пинский во время встречи с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса во Владивостоке.
«Президент России поставил стратегическую задачу по диверсификации оборонно-промышленного комплекса по выпуску гражданской продукции. В Госдуме создана рабочая группа по совершенствованию законодательства, чтобы выполнить эту задачу», - сказал Пинский.
В ходе встречи руководители предприятий ОПК представили свои предложения по изменению законодательства, чтобы эта стратегическая задача по диверсификации производства и расширении выпуска гражданской продукции, была решена.
«Обсуждались вопросы налогообложения, ценообразования, законы, касающиеся госзакупок. Я уверен, что изменений в федеральное законодательство будет много, потому что это затрагивает многие сферы», - добавил Пинский.