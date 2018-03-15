Сотни научных школ Минобороны РФ заняты робототехникой и искусственным интеллектом

По словам Панкова, результаты научной деятельности находят широкое применение при разработке новых комплексов и систем военного назначения.

«Из 388 научных школ Минобороны России 279 сосредоточены в военно-учебных заведениях. Их большая часть активно занимается исследованиями в области искусственного интеллекта, робототехники, военной кибернетики и других перспективных направлений», — сказал Панков на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения» в парке «Патриот».

Он также подчеркнул, что в настоящее время в отечественной военной школе сконцентрирован основной потенциал ученых Минобороны России - 70% от их общей численности.

В вузах проходят службу и работают около 1700 докторов наук и свыше девяти тысяч кандидатов наук.