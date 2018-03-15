Как атомная подлодка уклоняется от самолетов НАТО: первые кадры с капитанского мостика

Сайт телеканала «Звезда» публикует первые кадры с капитанского мостика подлодки проекта 971 «Щука-Б», где был разыгран эпизод, в ходе которого экипаж отработал действия по уклонению от авиации НАТО.

В новом выпуске программы «Военная приемка» речь пойдет о так называемой «Звериной дивизии», которая получила такое наименование благодаря называниям подлодок «Пантера», «Гепард», «Тигр», «Волк», «Вепрь», «Леопард».

Съемочная группа программы первой из телевизионщиков поднимется на борт этих уникальных кораблей.

Смотрите новый выпуск программы в это воскресенье, в 09:55.