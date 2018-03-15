Серийное производство боевых роботов может начаться в 2018 году - Шойгу

Серийное производство боевых роботов для Вооруженных сил РФ может начаться в текущем году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопросы участников форума «Россия - страна возможностей».

По словам Шойгу, в данный момент заканчиваются государственные и войсковые испытания этих машин и уже в этом году может начаться их серийное производство.

Шойгу также подчеркнул, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию.