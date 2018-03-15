ВДВ получит авиадесантируемый комплекс ПВО «Птицелов»

Авиадесантируемый комплекс ПВО «Птицелов» начнет поступать в войска к 2022 году, сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

По словам Сердюкова, комплексом будут оснащены зенитные ракетные батареи зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий.

Сердюков отметил, что в данный момент идет этап разработки конструкторской документации.

По словам командующего, комплекс планируется создать на базе боевой машины десанта БМД-4М. Это позволит транспортировать ЗРК существующими военно-транспортными самолетами и при соответствующей необходимости десантировать его парашютным способом.