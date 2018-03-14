Технополис «Эра» станет площалкой для создания российских суперкомпьютеров

Реализация проекта будет вестись поэтапно. В первую очередь в 2017-2018 годы будет создана инфраструктура и организована научно-исследовательская работа кластера российского военного ведомства. После этого в 2019-2020 годы будет реализован полный цикл разработки и внедрения инновационных проектов.

По словам Дедуса, на первом этапе создания технополиса планируется проведение научных исследований по восьми направлениям: информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и технологии и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал военных и гражданских ученых объединить усилия в разработке систем искусственного интеллекта.

По словам Федора Дедуса, к 2020 году в центре будет создано более 2 тысяч специализированных рабочих мест.

«Реализация планов по созданию технополиса к 2020 году обеспечит развертывание 2,1 тысячи специализированных рабочих мест для проведения научных исследований, экспериментальных работ и испытаний, а также функционирование собственных лабораторий, проектных и инжиниринговых подразделений, научных и промышленных предприятий, госкорпораций и представителей бизнеса - всего около 80-90 организаций, размещение на постоянной основе 12 научных рот ВС РФ численностью до 600 операторов, возможность проживания на территории и совместного проведения исследований одновременно не менее 1,4 тысячи военных и гражданских специалистов и реализацию на базе технополиса не менее 45 научных проектов», - рассказал Дедус.

Создаваемая инфраструктура технополиса должна позволить проводить на его базе уже к началу 2019 года три основных типа работ.

«Первое - проведение поисковых исследований, направленных на углубленный анализ результатов фундаментальных исследований для определения возможности их использования для создания принципиально новых образцов вооружения, военной и специальной техники, а также натурная проверка результатов этих исследований. Второе - проведение комплексных прикладных исследований, направленных на создание и отработку новых технологий военного назначения, их демонстрация и комплексная оценка готовности. Третье - проведение опытно-конструкторских работ (или отдельных этапов разработки), в том числе тестирование новых конструкторских решений, а также обеспечение испытаний и сертификации новых образцов ВВСТ для принятия их на вооружение ВС РФ", - перечислил начальник.

Цель исследований - формирование перечня прорывных технологий, позволяющих в сжатые сроки 1-3 года создать принципиально новые образцы ВВСТ, а также уточнение базовых и критических военных технологий.

Дедус подчеркнул, что на базе технополиса будут проводиться научные исследования с участием научных организаций Академии наук и отраслевых научно-исследовательских организаций

О создании технополиса министр обороны заявил в 2017 году.

По его словам, в нем будут работать молодые ученые, научные работники и те, кто хорошо зарекомендовал себя в научных ротах.