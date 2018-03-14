Минобороны получит первый транспортно-десантный вертолет Ми-38Т

Специалисты холдинга «Вертолеты России» и представители Минобороны России начнут совместные испытания первого опытного транспортно-десантного вертолета Ми-38Т, сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

«Испытания пройдут во втором квартале этого года, передача Министерству обороны запланирована на четвертый квартал», - уточнил он.

По его словам, сейчас на Казанском вертолетном заводе идет агрегатная сборка новой машины. Ми-38Т оснащен высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом.

«Данная модификация имеет существенные отличия от базовой сертифицированной модели Ми-38. В частности, все агрегаты и комплектующие в Ми-38Т - российские, предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета», - сказал Богинский.

Он добавил, что уже в этом году ожидает начала опытной эксплуатации вертолета в ВКС.

«Требования военных к технике всегда более высокие, и их отзывы по результатам совместных испытаний и дальнейшего применения Ми-38Т помогут понять, в каком направлении проводить модернизацию вертолета», - подчеркнул он.

Ми-38Т - транспортно-десантный вертолет, занимающий нишу между Ми-8 и Ми-26. Способен перевозить до 30 бойцов или до 6000 кг на внешней подвеске и 5000 кг внутри кабины.