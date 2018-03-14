«Уралвагонзавод» опубликовал фото сборки новейших БМПТ «Терминатор»

На официальной странице корпорации «Уралвогонзавод» опубликованы фотографии из цеха, где проходит сборка броневых машин поддержки танков для Минобороны РФ.

В сообщении корпорации говорится, что многие операции по сборке машин проходят вручную.

В нем также отмечено, что боевые машины поддержки танков впервые будут представлены в ходе парада 9 мая на Красной площади.

БМПТ-72 или «Терминатор-2» — боевая машина огневой поддержки танков, созданная на базе шасси танка Т-72 для уничтожения огневых точек, фортификационных сооружений противника, пехоты, применяющую гранатометы и противотанковые комплексы.

Ранее сообщалось, что поставка первой опытной партии в войска начнется в марте текущего года.