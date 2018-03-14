Расчеты комплексов «Искандер» подняты по тревоге в Ленинградской области

Во время марш-броска расчеты отработали борьбу с диверсантами и маскировку тягачей на открытой местности.

После того как комплексы достигли заданного квадрата, ракетчики выполняют электронные пуски по объектам условного противника.

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» создан для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

ОТРК использует квазибаллистическую и крылатую ракету. Общим для комплексов, кроме машин пускового комплекса для ракет, является система наведения, а также кассетные наполнители боевых частей.