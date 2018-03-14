Поставки вертолетных комплектующих для Минобороны увеличились в несколько раз

Улан-Удэнский авиационный завод в прошлом году в пять раз увеличил поставки запасных частей и комплектующих для обеспечения эксплуатации вертолетов, сообщили на предприятии.

«Основная доля заказов выполнялась в интересах Минобороны России для поддержания исправности вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор"», - пояснили в пресс-службе У-УАЗ.

И добавили, что при выполнении Воздушно-космическими силами РФ специальных задач, осуществлены доработки вертолетов, в частности, повышена их боевая живучесть.