Новый медицинский вертолет «Ансат» поставлен в рамках специального федпроекта

Государственной транспортной лизинговой компании от «Вертолетов России» передан первый в 2018 году вертолет «Ансат» в медицинском исполнении. Всего в этом году ГТЛК получит от холдинга 31 вертолет: двенадцать «Ансатов», тринадцать Ми-8АМТ и шесть Ми-8МТВ-1.

«Медицинский "Ансат" будет эксплуатировать компания "Русские Вертолетные Системы"», - говорится в сообщении холдинга.

Ее специализированное подразделение HeliMed занимается развитием вертолетной инфраструктуры с медицинским функционалом в регионах.

Вертолетная техника поставляется в рамках федерального проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», предусматривающего развитие санитарной авиации страны.

Например, в прошлом году «Вертолеты России» передали ГТЛК 29 медицинских вертолетов.