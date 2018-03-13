Наследник «Сатаны»: кадры испытаний новейшей российской баллистической ракеты

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил Российской Федерации сообщил, что в ходе испытаний будут отработаны более 50 задач, что позволит подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете.

В частности, речь идет о проверке систем и агрегатов пусковой установки, режимы предстартовой подготовки.

Основной целью проводимых испытаний является отработка минометного старта ракеты и ее начального движения с выходом из шахтной пусковой установки и запуска маршевого двигателя.

Ракета «Сармат» создается для замены МБР Р-36М «Воевода» (по классификации НАТО — SS-18 Mod.1,2,3 Satan, в переводе - Сатана).

Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. Видео испытаний ракеты представил в ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.