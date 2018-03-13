Роботы начнут создавать гусеницы для новейших танков «Прорыв-3» и «Армата»

На Омском заводе транспортного машиностроения запущена уникальная роботизированная сборочная линия по производству гусеничных лент для всех типов имеющейся и перспективной бронетехники, сообщается на сайте Уралвагонзавода.

В частности, речь идет о гусеницах новейших российских танков Т-90МС «Прорыв-3», Т-14 «Армата», машины поддержки танков БМПТ «Терминатор» и самоходной гаубицы «Коалиция-СВ». Всего на Омсктрансмаше освоено производство 21 наименования гусеничных лент.

«Раньше гусеницы собирали вручную с помощью кувалд и пневмоинструмента. Такая сборка обеспечивала выпуск до пяти лент в сутки. При этом 40 процентов времени приходилось на "технические" перерывы», - пояснили на Уралвагонзаводе.

Автоматизация позволит увеличить объем производства почти в четыре раза, при этом ручной труд исключится полностью.

«В начале сборочной линии установлены специальные кассеты с отдельными элементами гусениц, которые подаются на конвейер. По нему детали движутся через строй роботов, которые шаг за шагом добавляют к ленте отдельные детали: к траку – палец, затем скобу и гребень. В итоге на выходе получаются уже готовые гусеничные ленты», - рассказали на УВЗ.

После сборки гусеницы проверяет на прочность инновационная установка с дистанционным управлением.