В Таганроге простроили очередную амфибию Бе-200

С аэродрома ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» поднялся в воздух серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный для нужд российских спасателей, сообщили на заводе.

Эксплуатировать его начнут в комплексном Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС РФ после прохождения необходимых испытаний.

Надо отметить, что Бе-200 могут быть приняты на вооружение ВМФ РФ. Об этом недавно сообщал главком Военно-Морского Флота России адмирал Владимир Королев.