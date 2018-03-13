В Минобороны рассказали об испытаниях новейшей ракеты «Сармат»

В рамках выполнения Гособоронзаказа по созданию ракетного комплекса «Сармат» проводятся работы по подготовке на 1-м Государственном испытательном космодроме очередного броскового испытания ракеты, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил Российской Федерации.

«В ходе бросковых испытаний планируется отработать более 50 задач, которые позволят подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки, отработать режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска ракеты, экспериментально подтвердить безопасность функционирования конструкции ракеты и ее систем, а также агрегатов и систем пусковой установки, подтвердить надежность систем и агрегатов наземного стартового комплекса»,- сказал Каракаев.

По словам Каракаева, для обеспечения испытаний на АО «Красмаш» завершено изготовление макета ракеты ракетного комплекса «Сармат», который поставлен на 1 Государственный испытательный космодром. Завершена работа по его подготовке, проведена транспортировка на стартовую позицию и загрузка в шахтную пусковую установку.

Он также подчеркнул, что в настоящее время проводятся монтажно-сборочные работы, организована подготовка к проведению электрических проверок и заправке изделия компонентами ракетного топлива.

«Работы по подготовке испытаний проводятся в соответствии с графиком и обеспечены всеми необходимыми ресурсами», - сказал Каракаев.

В ходе совещания начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов напомнил, что в своем Послании Федеральному Собранию 1 марта текущего года Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли приступило к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, получившей название «Сармат».

«Напомню, что «Сармат» по своим характеристикам превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет. При весе более 200 тонн, она имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности», - сказал Герасимов.

Он также отметил, что первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом осуществляется подготовка очередного броскового испытания.